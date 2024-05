(Jérusalem) Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé jeudi la « terrifiante résurgence de l’antisémitisme » dans le monde, et notamment aux États-Unis, où « des universités réputées, foyers d’histoire de culture et d’éducation » sont « contaminées par la haine et l’antisémitisme ».

Agence France-Presse

Sur ces campus américains, « nous voyons avec horreur les atrocités du 7 octobre contre Israël être célébrées et justifiées », a-t-il poursuivi, en référence à l’attaque sanglante du Hamas en Israël.

Depuis deux semaines, les actions en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement islamiste Hamas, se multiplient à travers les universités américaines, ravivant aux États-Unis le débat, électrique depuis octobre, entre liberté d’expression et accusations d’antisémitisme.

Des étudiants juifs ont dénoncé des discours et incidents antisémites sur certains campus américains.

« A nos frères et nos sœurs, nos amis sur les campus et dans les communautés juives aux États-Unis et à travers le monde, à ceux qui se lèvent pour défendre le peuple juif et l’État d’Israël, à tous les gens de bonne volonté […] je dis : le peuple d’Israël est avec vous, nous vous entendons. Nous voyons l’hostilité et les menaces éhontées, les insultes […], nous ressentons la peur et l’inquiétude », a ajouté M. Herzog.

« Pendant qu’ils appellent à l’Intifada et au génocide, nous allons travailler ensemble à libérer nos otages détenus par le Hamas et nous battre pour les libertés publiques et notre droit à croire […] pour le droit de vivre fièrement, pacifiquement et en sécurité en tant que juifs, en tant qu’Israéliens, où que ce soit ».

Le Hamas a mené le 7 octobre une attaque sans précédent dans le sud d’Israël, qui entraîné la mort de 1170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

L’offensive israélienne lancée en représailles sur Gaza a fait jusqu’à présent 34 568 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Le président Herzog a rappelé que les juifs commémoreront la semaine prochaine Yom HaShoah (journée du Souvenir de la Shoah). « Nous parlerons des jours sombres du passé et nous souviendrons du miracle de notre renaissance ».

« Face à la terrifiante résurgence de l’antisémisme, n’ayez pas peur. Restez fiers. Restez forts pour votre liberté », a-t-il déclaré.