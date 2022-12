PHOTO ASSOCIATED PRESS

« Trente et une personnes sont décédées et 37 autres, blessées, ont été transférées vers des établissements de santé », a indiqué lundi le porte-parole du ministère de la Santé, Sharafat Zaman Amar. Le précédent bilan faisait état de 19 morts parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants gravement brûlés, et 32 blessés.