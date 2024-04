(Jérusalem) Le gouvernement israélien dit « avancer » dans les préparatifs de son opération militaire prévue sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où selon lui quatre bataillons de combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas sont regroupés.

Agence France-Presse

« Israël avance vers son opération ciblant le Hamas à Rafah », a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement, David Mencer, lors d’un point presse. « Les quatre bataillons qui restent à Rafah ne peuvent pas échapper à Israël, ils seront attaqués ».

M. Mencer a ajouté que « deux brigades de réservistes » avaient été mobilisées pour des « missions défensives et tactiques dans Gaza ».

Depuis le début de l’offensive terrestre dans le territoire palestinien, le 27 octobre, « au moins 18 ou 19 des 24 bataillons » du Hamas ont été défaits, a-t-il poursuivi.

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a déclaré à plusieurs reprises qu’Israël entendait mener un assaut contre Rafah, ville où sont réfugiés des centaines de milliers de Gazaouis, déplacés par la guerre.

M. Nétanyahou insiste sur le fait que l’anéantissement des derniers bataillons du Hamas à Rafah est cruciale dans la poursuite des objectifs de la guerre contre le Hamas, mouvement islamiste qui a pris le pouvoir dans le territoire côtier depuis 2007.

Poussés par les combats et les destructions dans le reste de la bande de Gaza, plus d’un million de Palestiniens ont trouvé refuge à Rafah-ville de quelque 250 000 habitants-et s’entassent dans des tentes et des bâtiments publics.

Mais les ONG et un nombre croissant de pays-et même l’allié historique américain-s’opposent à cette opération, craignant qu’elle ne fasse de nombreuses victimes civiles.

Le Hamas de son côté a répété sa demande de cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, ce qui à ce stade de la guerre est inacceptable pour M. Nétanyahou et son gouvernement qui ont juré d’« anéantir » le mouvement.

« Au moins 26 000 terroristes ont été tués, appréhendés, ou blessés dans les combats », a avancé M. Mencer.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas dans le sud d’Israël, qui a entraîné la mort de 1170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a promis d’anéantir le Hamas et lancé une offensive massive qui a fait jusqu’à présent 34 262 morts, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.