(Beyrouth) Le Hezbollah libanais a dit avoir visé samedi deux positions militaires dans le nord d’Israël, « en riposte aux attaques de l’ennemi » contre des « habitations civiles » dans le sud du Liban qui ont fait trois morts dans la nuit, dont deux combattants du parti pro-iranien.

Agence France-Presse

Les combattants du Hezbollah ont « mené une attaque complexe à l’aide de drones explosifs et de missiles guidés contre le quartier général du commandement militaire d’al-Manara et un rassemblement des forces du 51e bataillon de la brigade Golani », a indiqué le mouvement islamiste libanais dans un communiqué.

Depuis le début du conflit à Gaza le 7 octobre, le Hezbollah, qui dit intervenir en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas, échange quotidiennement avec Israël des tirs à la frontière libano-israélienne.

Le numéro deux du parti pro-iranien, Naïm Qassem, a déclaré pour sa part que « toute extension de l’agression israélienne entraînera une extension de la riposte […] du Hezbollah », selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

L’Ani avait fait état de « la mort du citoyen Qasim Asaad » dans des « raids d’avions de combats israéliens à Kfar Chouba » dans la nuit.

Dans deux communiqués distincts, le Hezbollah a annoncé la mort de deux de ses combattants originaires de Kafr Kila et Khiam dans des frappes israéliennes, sans plus de détails.

Au fil des semaines, les violences se sont multipliées, Israël frappant le territoire libanais de plus en plus en profondeur et le Hezbollah répliquant en menant des attaques plus complexes contre des positions militaires israéliennes dans le nord du pays.

« Le système de défense aérienne “Dôme de fer” a réussi à intercepter une cible aérienne suspecte qui traversait le Liban vers la région d’al-Manara, dans le nord d’Israël », a déclaré de son côté l’armée israélienne dans un communiqué.

« Par ailleurs, de nombreux tirs de missiles antichar provenant du Liban ont été identifiés en direction de la région d’al-Manara », a ajouté l’armée qui a dit avoir bombardé le lieu de provenance des tirs.

En près de sept mois de violences transfrontalières, au moins 385 personnes, dont 254 combattants du Hezbollah et 73 civils, ont été tuées au Liban, selon un décompte de l’AFP. Côté israélien, 20 personnes ont été tuées, selon l’armée.

Pour tenter de désamorcer le conflit transfrontalier et éviter une guerre de grande ampleur, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, en tournée au Proche-Orient, doit s’entretenir à Beyrouth dimanche avec les principaux responsables libanais.