La déflagration dans le tunnel de Salang est survenue samedi soir et a tué au moins 19 personnes, dont des femmes et des enfants. Des survivants seraient toujours coincés sous les décombres.

(Kaboul) Au moins 19 personnes ont été tuées et 32 autres blessées en Afghanistan lorsqu’un camion-citerne a explosé dans un tunnel au nord de la capitale afghane Kaboul, a déclaré un responsable local dimanche.

Associated Press

Le tunnel de Salang, situé à 129 km au nord de Kaboul, a été construit dans les années 1960 pour aider l’invasion soviétique. Il s’agit d’un lien essentiel entre le nord et le sud du pays.

Un porte-parole de la province de Parwan, Said Himatullah Shamim, a déclaré que la déflagration dans le tunnel est survenue samedi soir et a tué au moins 19 personnes, dont des femmes et des enfants. Il a affirmé que des survivants sont coincés sous les décombres et que le nombre de victimes pourrait augmenter.

Il n’était pas possible dans l’immédiat d’établir ce qui est à l’origine de l’explosion du camion-citerne, qui s’est produite vers 20 h 30.

Les services de santé de Parwan dénombrent 19 morts jusqu’à présent, selon le Dr Abdullah Afghan. Il y a cinq femmes et deux enfants parmi les morts, a-t-il précisé, et les autres sont des hommes qui sont gravement brûlés et ne peuvent être reconnus.

Un porte-parole du ministère des Travaux publics, Molvi Hamidullah Misbah, a déclaré plus tôt dimanche que l’incendie était éteint et que les équipes travaillaient toujours à dégager les débris du tunnel.