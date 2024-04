L’Iran et Israël semblent s’éloigner d’une escalade

(Téhéran) L’Iran et Israël ont semblé samedi s’éloigner d’une escalade après une attaque de représailles attribuée à Israël, dont Téhéran a minimisé la portée, et une semaine de tensions au plus haut au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza.