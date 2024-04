(Jérusalem) Un navire se trouvant à proximité du détroit stratégique de Bab el-Mandeb a vu une explosion au loin mercredi, marquant ce qui pourrait être une nouvelle attaque des rebelles houthis du Yémen dans cette voie d’eau cruciale pour le commerce international.

Jon Gambrell Associated Press

L’explosion, signalée par le centre d’opérations commerciales maritimes de l’armée britannique, survient après une relative accalmie de la part des houthis, qui ont lancé des dizaines d’attaques contre la navigation dans la région en raison de la guerre qu’Israël mène actuellement contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Les houthis n’ont pas immédiatement revendiqué l’explosion, mais les soupçons se sont tournés vers le groupe, qui a pris pour cible à plusieurs reprises des navires dans la même zone. Les houthis mettent généralement plusieurs heures avant de reconnaître leurs attaques.

L’explosion s’est produite à quelque 130 kilomètres au sud-est de Djibouti, dans le golfe d’Aden.

« Le capitaine d’un navire marchand signale une explosion dans l’eau à une certaine distance du navire, a déclaré l’UKMTO. Le navire et l’équipage sont déclarés sains et saufs. Les autorités enquêtent. »

La société privée de sécurité maritime Ambrey a signalé séparément l’attaque apparente.

Selon l’administration maritime américaine, les houthis ont lancé plus de cinquante attaques contre des navires, se sont emparés d’un navire et en ont coulé un autre depuis le mois de novembre.

Les attaques des houthis ont diminué ces dernières semaines, car les rebelles ont été la cible d’une campagne de frappes aériennes menées par les États-Unis au Yémen et la navigation dans la mer Rouge et le golfe d’Aden a diminué en raison de la menace. Des responsables américains ont formulé l’hypothèse que les rebelles pourraient être à court d’armes en raison de la campagne menée par les États-Unis contre eux et des tirs réguliers de drones et de missiles au cours des derniers mois.

Les houthis ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs attaques jusqu’à ce qu’Israël mette fin à sa guerre à Gaza, qui a tué plus de 34 000 Palestiniens. La guerre a commencé après que des militants du Hamas aient attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1200 personnes et en prenant 250 autres en otage.

Les navires pris pour cible par les houthis n’ont, pour la plupart, que peu ou pas de liens directs avec Israël, les États-Unis ou d’autres pays impliqués dans la guerre. Les rebelles ont également tiré des missiles en direction d’Israël, mais ils n’ont pas atteint leur cible ou les obus ont été interceptés.

Les attaques contre les navires ont rehaussé le profil des houthis, qui sont membres de la secte chiite minoritaire des Zaydites, qui a régné sur le Yémen pendant mille ans, jusqu’en 1962. Le groupe s’est emparé de Sanaa, la capitale du Yémen, à la fin de 2014. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite combat le groupe dans un conflit sans issue depuis 2015.