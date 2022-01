Plus de 150 morts en Syrie dans des combats avec l’EI

(Hassaké) Les forces kurdes ont déployé lundi des renforts et barré l’accès à Hassaké, en Syrie, après des combats avec des djihadistes qui ont fait plus de 150 morts dans et autour d’une prison où des centaines de mineurs sont toujours retenus.