Israël et le Hamas en guerre Le pape déplore la montée de l’antisémitisme dans le monde entier

(Cité du Vatican) Le pape François a déploré samedi « la terrible augmentation des attaques contre les juifs dans le monde entier » ainsi que la montée de l’antisémitisme et l’antijudaïsme depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas.