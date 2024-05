(Paris) Les désaccords commerciaux ont marqué lundi le début d’une visite d’État de deux jours en France de Xi Jinping, qui a balayé les inquiétudes européennes face à la fermeté affichée par Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Francesco FONTEMAGGI et Ludovic EHRET Agence France-Presse

Si les trois dirigeants, réunis ensemble dans la matinée à l’Élysée, ont fait mine de vouloir avancer dans la même direction au sujet de la guerre en Ukraine, l’autre grand dossier du moment, ils n’ont pas tenté de dissimuler les tensions qui s’accumulent sur le commerce.

Le président français a expliqué vouloir soulever « en toute amitié et confiance » les « préoccupations, pour essayer de les surmonter », appelant à des règles commerciales « équitables ».

L’Union européenne « n’hésitera pas à prendre des décisions fermes » pour « protéger son économie et sa sécurité », a souligné Ursula Von der Leyen, présente pour afficher, comme il y a cinq ans au même endroit et l’an dernier en Chine, un front continental uni sur les questions commerciales.

Elle avait auparavant prévenu que l’Europe ne pouvait « pas accepter » le « commerce déloyal » causé par l’afflux de véhicules électriques ou d’acier chinois fabriqués grâce à des « subventions massives ».

« Le soi-disant “problème de la surcapacité de la Chine” n’existe pas », leur a répondu Xi Jinping, estimant que « l’industrie chinoise des nouvelles énergies » permettait au contraire « d’accroître l’offre mondiale et d’atténuer la pression de l’inflation mondiale ».

Les différends commerciaux sont nombreux et pourraient déboucher sur des hausses des taxes douanières. Menacée d’être prise en tenailles entre les économies américaine et chinoise, massivement aidées par la puissance publique, l’Union européenne a multiplié ces derniers mois les enquêtes sur les subventions étatiques chinoises à plusieurs secteurs industriels, notamment aux véhicules électriques.

Le président français a reconnu, dans le journal La Tribune Dimanche, que les Européens n’étaient « pas unanimes » sur leur stratégie. Une pique à peine voilée à l’égard de l’Allemagne, souvent accusée de faire cavalier seul pour préserver ses exportations de voitures vers la deuxième puissance économique mondiale.

À Pékin, les mesures européennes sont jugées « protectionnistes ». Les autorités chinoises ont lancé leur propre enquête antisubventions visant essentiellement le cognac français, contre laquelle le président français compte s’élever.

Emmanuel Macron, qui espère toujours poser son pays en « puissance d’équilibre » face au bras de fer sino-américain, célèbre les 60 ans de relations diplomatiques bilatérales avec son homologue chinois, arrivé la veille à Paris pour sa première tournée européenne depuis 2019. Une cérémonie d’accueil protocolaire en grande pompe a eu lieu aux Invalides, au son de la fanfare militaire.

« Tapis rouge »

La situation internationale « nécessite plus que jamais ce dialogue eurochinois », a affirmé lundi le chef de l’État français, alors que certains de ses opposants, comme le candidat des socialistes aux élections européennes de juin Raphaël Glucksmann, lui reprochent de « dérouler le tapis rouge » de façon « obséquieuse » à un « dictateur ».

Dans l’après-midi, le duo franco-chinois s’est retrouvé au palais présidentiel pour un tête-à-tête plus politique qui sera suivi de déclarations à la presse et d’un banquet.

L’occasion d’aborder plus en profondeur l’invasion russe de l’Ukraine.

Le matin, Mme von der Leyen s’était dite « confiante » dans le fait que la Chine peut continuer à tempérer les menaces nucléaires russes. M. Macron avait déjà appelé à une coordination « décisive » sur la guerre en Ukraine. À Paris, on évoque un engagement personnel du numéro un chinois à ne pas exporter d’armement en faveur de l’armée russe, et à contrôler strictement les biens qui pourraient être utilisés à des fins militaires.

Le Français compte demander au Chinois de soutenir la « trêve olympique » à l’occasion des Jeux de Paris cet été (26 juillet-11 août).

Paris veut a minima s’assurer que la Chine, principale alliée du président russe Vladimir Poutine, ne bascule pas dans un soutien clair à son effort de guerre face à Kyiv. Voire « l’encourager à utiliser les leviers » dont elle dispose sur Moscou pour « contribuer à une résolution de ce conflit », selon l’Élysée.

Escapade pyrénéenne

M. Macron avait porté ce même message il y a un an en Chine, avec des résultats modestes.

En retour, Xi Jinping s’est voulu consensuel, assurant que la Chine, la France et l’UE voulaient toutes « un cessez-le-feu rapide et le retour de la paix en Europe ». « Les trois parties doivent de concert […] créer les conditions pour des pourparlers de paix », a-t-il estimé, selon le communiqué de la diplomatie chinoise.

Mais il continue d’afficher son soutien à la Russie, et se rendra après la France en Serbie et en Hongrie, deux pays restés proches de Moscou, avant de recevoir probablement le président Poutine en Chine.

Le président français enfoncera le clou mardi, dans les Pyrénées, à l’occasion d’une escapade plus personnelle avec son homologue chinois.

Sur la question sensible des droits de la personne, Emmanuel Macron dit préférer évoquer « les désaccords » plutôt « derrière des portes closes ».

Plusieurs milliers de Tibétains, selon leurs représentants, ont manifesté dimanche à Paris contre la venue de Xi Jinping en France, « pays des droits de l’homme » qui accueille « un dictateur ».