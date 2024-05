(Bruxelles) La Commission européenne a annoncé lundi son intention de mettre un terme à une procédure déclenchée en décembre 2017 contre la Pologne, saluant les mesures prises par le gouvernement de Donald Tusk pour restaurer l’indépendance du système judiciaire.

Agence France-Presse

« Aujourd’hui marque un nouveau chapitre pour la Pologne », a déclaré la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen.

« Après plus de six ans, nous pensons que la procédure de l’Article 7 peut être close. Je félicite le premier ministre Donald Tusk et son gouvernement pour cette avancée majeure », a-t-elle ajouté.

La procédure de l’article 7 du traité de l’UE peut déboucher en théorie sur une suspension des droits de vote d’un pays au sein du Conseil de l’UE, en cas de « violation grave » de l’État de droit dans un État membre.

Elle a été lancée par la Commission en décembre 2017 contre la Pologne en raison d’inquiétudes sur les réformes judiciaires mises en place par le parti nationaliste Droit et Justice (PiS), au pouvoir jusqu’en 2023, accusées de saper l’indépendance des juges.

Les relations entre l’UE et Varsovie connaissent un renouveau depuis la défaite du PiS lors des élections législatives d’octobre et l’arrivée au pouvoir des forces pro-européennes emmenées par Donald Tusk.

Pour la Commission, « il n’y a plus de risque clair d’une violation grave de l’État de droit en Pologne au sens de l’article 7 du traité de l’UE ».

Elle souligne que ce pays a lancé une série de mesures pour répondre aux inquiétudes sur l’indépendance de son système judiciaire, reconnu la primauté du droit européen et s’est engagé à appliquer les décisions de la justice de l’UE et de la Cour européenne des droits de l’homme.

L’exécutif européen se félicite du plan d’action sur l’État de droit présenté en février par Varsovie, ainsi que de la décision de ce pays de participer au parquet européen.

Cette décision sera soumise aux ministres des 27 lors du Conseil des affaires générales du 21 mai pendant lequel ils pourront présenter leurs observations. La Commission mettra ensuite formellement fin à la procédure.

La procédure de l’article 7 n’a été déclenchée qu’à l’encontre d’un seul autre État membre : la Hongrie de Viktor Orban, à l’initiative cette fois du Parlement européen, en septembre 2018, en raison d’une menace « systémique » pesant sur les valeurs de l’UE dans ce pays.