Guerre en Ukraine, jour 786 L’OTAN doit prouver à Kyiv qu’elle est son « alliée », exhorte Zelensky

(Kyiv) L’OTAN doit prouver à l’Ukraine qu’elle est son « alliée » dans la guerre contre la Russie, en accélérant « le plus rapidement possible » ses livraisons d’armes et de munitions, a exhorté vendredi le président Volodymyr Zelensky auprès des membres de l’Alliance.