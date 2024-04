Guerre en Ukraine, jour 784 Dix-sept morts dans une frappe russe sur une grande ville du nord

(Tcherniguiv) Au moins 17 personnes ont été tuées et 78 blessées dans une triple frappe russe mercredi à Tcherniguiv, une grande ville du nord de l’Ukraine, et le président Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois mis en cause le manque d’aide des Occidentaux.