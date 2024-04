(Kyiv) Une vague d’intempéries a privé de courant des dizaines de milliers d’Ukrainiens mardi, après que des frappes russes ont endommagé les principales centrales électriques du pays, le président Volodymyr Zelensky déplorant le manque de munitions pour les protéger.

Agence France-Presse

« En raison d’intempéries, 173 localités dans quatre régions sont privées d’électricité », a déclaré le ministère de l’Énergie dans un communiqué.

Le mauvais temps a renforcé la pression sur le système électrique du pays, frappé de plein fouet par des frappes ciblées russes sur fond de tarissement de l’aide militaire occidentale, bloquée notamment par des tergiversations politiques à Washington.

Selon les autorités ukrainiennes, ces attaques, qui ont commencé le 22 mars, ont endommagé 80 % des capacités de génération électrique nationale.

La grosse centrale thermique de Trypillia près de Kyiv, complètement détruite par des missiles russes le 11 avril, n’a ainsi pas pu être protégée faute de munitions pour la défense antiaérienne censée la couvrir, a déclaré M. Zelensky dans une interview publiée mardi.

« Il y a eu 11 missiles qui volaient. Nous en avons détruit sept. Les quatre restants ont détruit la centrale de Trypillia. Pourquoi ? Parce qu’on avait zéro roquette. Nous étions à court de roquettes pour protéger Trypillia », a-t-il lancé à la chaîne américaine PBS.

La région de Dnipropetrovsk (centre est) a été la plus touchée mardi matin par des intempéries avec une centaine de localités affectées. Des orages et des rafales de vent y ont endommagé le réseau électrique coupant le courant pour plus de 15 000 ménages et entreprises.

À Kryvyï Rig, centre industriel qui comptait plus de 600 000 habitants avant l’invasion russe et dont M. Zelensky est originaire, des coupures d’urgence ont été déclenchées lundi soir « à travers pratiquement toute la ville » et « des hôpitaux et infrastructures essentielles sont passés aux générateurs », a déclaré le chef de l’administration militaire municipale Oleksandre Vilkoul.

L’un des principaux fournisseurs d’énergie du pays, le groupe privé DTEK, a déclaré que ses ingénieurs avaient travaillé « toute la nuit et la matinée », réussissant à rétablir l’électricité pour 33 000 ménages de la région.

« Nous faisons tous les efforts possibles pour rétablir le courant dans tous les foyers d’ici la fin de la journée », a déclaré DTEK.