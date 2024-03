« L’OTAN reste à vos côtés pendant que vous continuez votre chemin vers une démocratie plus forte et une intégration euroatlantique complète », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg (gauche), lors d’une conférence de presse à Tbilissi avec le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidzé.

(Tbilissi) Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé lundi la Géorgie à consolider ses réformes démocratiques, lors d’un déplacement dans ce pays du Caucase qui aspire depuis des années à rejoindre l’Alliance atlantique.

« L’OTAN reste à vos côtés pendant que vous continuez votre chemin vers une démocratie plus forte et une intégration euroatlantique complète », a déclaré M. Stoltenberg lors d’une conférence de presse à Tbilissi avec le premier ministre géorgien Irakli Kobakhidzé.

Au sommet de l’OTAN à Bucarest en 2008, les dirigeants des pays membres ont décidé que la Géorgie pouvait devenir membre de l’Alliance, mais le pays n’a toutefois pas obtenu pour l’heure le statut de candidat officiel.

« Il est important que la Géorgie continue de renforcer ses réformes domestiques, ses valeurs démocratiques et l’État de droit, y compris via l’organisation d’élections législatives libres et honnêtes en octobre cette année », a souligné M. Stoltenberg.

Le gouvernement géorgien fait face à des critiques internationales de plus en plus vocales sur la dégradation du pays en matière de respect de la démocratie. L’opposition accuse le parti au pouvoir d’encourager une dérive autoritaire et de faire le jeu de la Russie.

Jens Stoltenberg a également estimé que Tbilissi faisait face à « des défis très compliqués dans le domaine de la sécurité », au vu des « ambitions impériales » de la Russie avec laquelle la Géorgie, une ex-république soviétique, s’était affrontée lors d’une courte guerre en 2008.

L’aspiration à rejoindre l’UE et l’OTAN est inscrite dans la Constitution géorgienne et soutenue, selon des sondages d’opinion, par environ 80 % de la population.