Guerre en Ukraine, jour 750 Un mort et six blessés dans des frappes ukrainiennes en Russie

(Moscou) Une personne a été tuée et six autres blessées jeudi selon les autorités russes dans des frappes ukrainiennes visant la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, et les deux pays se sont mutuellement accusés d’attaques de drones.