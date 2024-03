(Bruxelles) Les 27 pays membres de l’UE ont trouvé mercredi un accord pour ajouter 5 milliards d’euros à un fonds visant à financer l’achat d’armes pour l’Ukraine, qui réclame depuis des mois davantage de munitions face aux forces russes.

Agence France-Presse

« Accord ! », a annoncé sur X la présidence belge du Conseil de l’UE. « Les ambassadeurs de l’UE se sont mis d’accord sur le principe d’une réforme de la Facilité européenne pour la paix (FEP) pour soutenir l’Ukraine avec un budget de 5 milliards d’euros pour 2024 », a-t-elle ajouté.

Après un peu plus de deux ans de guerre, l’armée ukrainienne est en manque d’effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense aérienne pour contenir une armée russe à l’offensive.

L’UE a déjà dépensé plus de six milliards d’euros dans le cadre de sa Facilité européenne pour la paix, destinée essentiellement à rembourser les livraisons d’armes effectuées par certains États membres à l’Ukraine.

La décision annoncée mercredi a été prise après des semaines de tractations en raison de l’opposition de la France et de l’Allemagne.

Paris souhaitait obtenir des garanties sur le « made in Europe » des armes financées par les fonds européens, et l’Allemagne avait exprimé ses réticences par rapport à ce mécanisme européen, lui préférant les aides bilatérales.

Selon des diplomates, l’Allemagne a obtenu que sa contribution directe à l’Ukraine – elle a promis huit milliards d’euros cette année – soit en partie décomptée de son soutien financier au fonds européen d’aide à Kyiv. Berlin est le plus gros contributeur à ce fonds, dont le budget est abondé par les États membres en fonction de leur Produit intérieur brut (PIB).

La France a obtenu de son côté, selon la même source, que la « priorité » soit donnée à l’industrie de défense européenne lorsqu’un État membre passe commande d’armes, sauf s’il s’avère trop difficile de les obtenir dans des délais raisonnables.

Au total, l’UE et ses États membres ont déjà consacré quelque 28 milliards d’euros en aide militaire à l’Ukraine, depuis l’invasion de ce pays par ma Russie le 24 février 2022.