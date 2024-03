(Kyiv) Le renseignement militaire ukrainien (GUR) a affirmé lundi avoir endommagé un pont ferroviaire dans la région russe de Samara (Volga), à plus de 750 km de la frontière ukrainienne, assurant que cette action ralentissait le transport de matériel militaire.

Agence France-Presse

« Le GUR confirme que le pont-rail au-dessus de la rivière Tchapaïevka, dans la région russe de Samara, a été rendu inutilisable », a indiqué cette source, précisant que le pont avait été endommagé vers 6 h locales (21 h heure de l’Est) par « la détonation » d’une partie de sa structure.

« Cette ligne ferroviaire était utilisée par l’État agresseur pour transporter du matériel militaire, notamment des explosifs produits dans l’usine Polimer de la ville de Tchapaïevsk », poursuit le GUR dans un communiqué, en estimant que le pont sera hors service pour « un long moment ».

Plus tôt, la société régionale des chemins de fer avait indiqué que l’incident n’avait pas fait de blessés et avait été provoqué par « l’intervention de personnes non autorisées », formule utilisée par les autorités russes lors de ce genre d’évènement.

« Un engin explosif a endommagé un pilier du pont-rail » au-dessus de la rivière de Tchapaïevka, sur un tronçon reliant la localité de Zvezda à celle de Tchapaïevsk, selon une source au service de secours citée par l’agence officielle russe TASS.

« Le trafic ferroviaire est actuellement suspendu sur ce tronçon », a précisé la société régionale des chemins de fer, sans plus de détails.

De nombreux sabotages sur les voies ferrées en Russie, entraînant notamment des déraillements de trains en profondeur de ces pays ont été signalés depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. Kyiv a revendiqué plusieurs de ses incidents.