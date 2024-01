Guerre en Ukraine, jour 699 Six morts et près de 80 blessés dans de nouvelles frappes russes

(Kyiv) Au moins six civils ont été tués et près de 80 blessés au cours de frappes aériennes russes nocturnes visant notamment la capitale ukrainienne Kyiv et la ville de Kharkiv (est), ont annoncé mardi les autorités locales.