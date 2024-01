PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ASSOCIATED PRESS

(Moscou) Des nostalgiques de Lénine se sont rassemblés dimanche à Moscou en Russie devant son mausolée à l’occasion du 100e anniversaire de la mort du père de la révolution bolchévique et de l’Union soviétique.

Agence France-Presse

Sous un beau ciel bleu d’hiver et malgré des températures avoisinant les -15 °C, ils étaient des dizaines à faire la queue sur la place Rouge dans le cœur de Moscou pour rendre hommage, déposer des fleurs ou bien se recueillir devant la dépouille de Lénine.

Son mausolée, un bâtiment de pierre rouge et noire abritant le corps embaumé de Lénine, trône à l’ombre du Kremlin depuis 1930 et reste depuis la fin de l’URSS il y a plus de trente ans une attraction touristique.

Ioulia, une députée municipale de 47 ans, dit à l’AFP être venue sur la place Rouge pour « honorer la mémoire de Vladimir Lénine, notre leader, le fondateur de l’État soviétique » qui se battait « pour la justice ».

« Il a joué un rôle non seulement pour la Russie, mais pour le monde entier », appuie de son côté Nikolaï, 73 ans.

Un argument également partagé par Olga, une retraitée de 73 ans, selon qui Lénine « a vraiment beaucoup fait ». « Il a créé l’État », résume-t-elle auprès de l’AFP, chapka sur la tête.

Parmi les quelques nostalgiques présents dimanche, certains tiennent des portraits du dirigeant soviétique décédé à 53 ans en 1924. D’autres ont le drapeau rouge du parti communiste, qui reste l’un des partis politiques représentés à la Douma et autorisés à prendre part aux élections.

Lénine « représente un idéal, qui devrait non seulement être respecté, mais il faut aussi suivre sa voie », estime Valentina Alexandrovna, 78 ans.

Petit bouquet à la main, manteau de fourrure sur le dos, cette retraitée estime aussi que « seule » la doctrine de Lénine peut permettre à la Russie « de sortir de la situation » actuelle. « Notre pays est au bord du gouffre ».