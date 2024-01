(Paris) À moins d’un an de la réouverture de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie le 15 avril 2019, un branchage a été déposé au sommet de la charpente du chœur vendredi, ce qui marque la fin de cette étape du chantier.

Agence France-Presse

« C’est une petite chose mais symboliquement forte », a salué Philippe Jost, président de l’établissement public chargé du chantier de reconstruction. « On a mis de côté une branche du plus bel arbre, on l’a montée sur le toit » et elle « protège » le bâtiment, a indiqué M. Jost devant les charpentiers rassemblés pour cet évènement, qui représente traditionnellement la fin d’un chantier.

« On se croirait à la passation de pouvoirs entre les ministres », alors que plusieurs prennent leurs fonctions vendredi après le remaniement gouvernemental en France, a plaisanté un des charpentiers. « C’est au moins aussi important ! », lui a répondu M. Jost, alors que le plus jeune ouvrier se chargeait de fixer le branchage, comme le veut la tradition.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS

Hasard du calendrier, la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati avait cité plus tôt, au moment de sa prise de fonction, la réouverture de la cathédrale, prévue le 8 décembre, parmi ses priorités.

M. Jost a salué « l’état d’esprit collectif » de l’équipe de charpentiers. « On est tristes de les voir partir », a-t-il lancé. « Merci, on est fier de ce que vous avez fait pour Notre-Dame », a-t-il ajouté.

La pose du bouquet final a été saluée par les applaudissements des ouvriers. Cette étape clôt le montage de la forêt de Notre-Dame, les charpentes des voûtes de la nef et du chœur, restaurées selon le dessin médiéval.

L’incendie spectaculaire survenu en 2019 dans ce chef-d’œuvre de l’art gothique et la chute de la flèche en direct sur les chaînes d’info et les réseaux sociaux avaient suscité une émotion planétaire. Et un élan de solidarité tout aussi conséquent : 848 millions d’euros de dons ont afflué du monde entier, finançant la restauration de la cathédrale.