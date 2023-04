Guerre en Ukraine, jour 422

Les alliés de Kyiv préparent une nouvelle aide militaire

(Ramstein) Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est dit « confiant » dans le fait que l’Ukraine puisse regagner du terrain face aux Russes, au moyen d’une possible contre-offensive pour laquelle Volodymyr Zelensky presse ses soutiens de livrer plus d’armes et de munitions.