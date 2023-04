(Kyiv) Le ministre ukrainien de la Défense a annoncé mercredi que son pays avait reçu des systèmes de missiles guidés sol-air Patriot fabriqués aux États-Unis, qu’il réclamait depuis longtemps et dont Kyiv espère qu’ils l’aideront à se protéger des frappes russes pendant la guerre.

Adam Pemble La Presse Canadienne

« Aujourd’hui, notre beau ciel ukrainien est plus sécuritaire, car les systèmes de défense aérienne Patriot sont arrivés en Ukraine », a déclaré le ministre de la Défense Oleksii Reznikov sur Twitter.

Les responsables ukrainiens ont déjà déclaré que l’arrivée des systèmes Patriot, que Washington a accepté d’envoyer en octobre dernier, constituerait une impulsion majeure et une étape importante dans la guerre contre l’invasion massive de Moscou.

Les Patriot peuvent cibler des avions, des missiles de croisière et des missiles balistiques à plus courte portée. La Russie a utilisé cet armement pour bombarder l’Ukraine, notamment les zones résidentielles et les infrastructures civiles, en particulier l’approvisionnement en électricité au cours de l’hiver.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, a déclaré mardi en fin de journée que la livraison du système constituerait un évènement historique, car elle permettrait aux Ukrainiens de détruire des cibles russes à une plus grande distance.

M. Reznikov a remercié les peuples des États-Unis, de l’Allemagne et des Pays-Bas, sans préciser combien de systèmes avaient été livrés ni quand.

Le site web du gouvernement fédéral allemand a indiqué mardi qu’un système Patriot figurait parmi les équipements militaires livrés à l’Ukraine au cours de la semaine écoulée, et la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, l’a confirmé mercredi devant des parlementaires à Berlin.

M. Reznikov a déclaré qu’il avait demandé pour la première fois des systèmes Patriot lors de sa visite aux États-Unis en août 2021, cinq mois avant l’invasion totale par les forces du Kremlin et sept ans après l’annexion illégale de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie. Il a décrit la possession du système comme « un rêve », mais a déclaré qu’on lui avait dit aux États-Unis à l’époque que c’était « impossible ».

Le personnel ukrainien a été formé à la batterie Patriot, dont le fonctionnement et la maintenance peuvent nécessiter jusqu’à 90 hommes.

« Nos défenseurs aériens ont maîtrisé (les systèmes Patriot) autant qu’ils le pouvaient. Et nos partenaires ont tenu parole », a écrit M. Reznikov.

Les experts ont mis en garde contre l’efficacité limitée du système, qui ne changera peut-être pas la donne dans la guerre, même s’il renforcera l’arsenal de l’Ukraine contre son plus grand ennemi.

Le Patriot a été déployé pour la première fois par les États-Unis dans les années 1980. Selon les analystes, le système coûte environ 4 millions US par obus et les lanceurs coûtent environ 10 millions US chacun. À un tel coût, il n’est pas avantageux d’utiliser le Patriot pour abattre les drones iraniens, bien plus petits et moins chers, que la Russie a achetés et utilisés en Ukraine.

Les autorités de Kyiv ont fait état de pertes civiles quotidiennes, mais pas de pertes militaires, dues aux bombardements russes.

Au moins quatre civils ont été tués et 27 autres ont été blessés en Ukraine mardi et dans la nuit, selon le service de presse du ministère ukrainien de la Défense.

Un homme de 50 ans et une femme de 44 ans ont été tués lors d’une frappe aérienne russe sur une ville frontalière de la région de Kharkiv, a annoncé le gouverneur de cette région, Oleh Syniehubov, lors d’une intervention télévisée.

Les forces russes ont lancé 12 attaques à la roquette, à l’artillerie, au mortier, au char et au drone sur la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur Oleksandr Prokudin, tuant un civil sur un marché dans le centre de Kherson, la capitale éponyme de la région, et dans une école voisine.

Les forces russes ont également tiré de nuit des drones explosifs sur la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine.