(Moscou) Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé mercredi l’arrestation d’un citoyen russo-ukrainien, soupçonné d’avoir voulu « saboter » un « site d’infrastructure énergétique » sur la péninsule ukrainienne annexée de Crimée.

Agence France-Presse

Ces derniers mois, alors que plusieurs attaques attribuées à Kyiv ont touché en profondeur des territoires contrôlés par Moscou, les autorités russes agitent la menace terroriste et ont durci leur législation contre le « terrorisme » ou le « sabotage ».

« Dans la ville de Kertch […], le FSB a empêché la préparation du sabotage d’un site du système énergétique de la péninsule », ont déclaré les services de sécurité russes sans identifier le site ni donner de précisions sur sa nature exacte.

« Un citoyen de la Russie et de l’Ukraine, né en 1971, impliqué dans la préparation de ce crime, a été arrêté », est-il indiqué dans le communiqué.

Selon le FSB, l’homme d’une cinquantaine d’années, accusé de « préparation d’un sabotage » et « détention d’engins explosifs », était en contact « avec un représentant des services spéciaux ukrainiens, qui coordonnait ses activités criminelles ».

Ces chefs d’accusation sont passibles d’une peine « allant jusqu’à 20 ans de prison ou la perpétuité », selon le FSB.

Depuis un attentat, le 2 avril, qui a tué un blogueur militaire à Saint-Pétersbourg, les autorités russes affirment que le risque « terroriste » et de sabotages est démultiplié, accusant l’Ukraine, l’Occident et l’opposition russe de vouloir orchestrer des attaques.

Mardi, les députés russes ont voté une série d’amendements alourdissant notamment les peines prévues pour des crimes liés au terrorisme.

La semaine dernière, le gouverneur installé par Moscou en Crimée a annoncé l’annulation des célébrations du 1er et 9 mai (date de la fin de la Seconde guerre mondiale en Russie) dans la péninsule ukrainienne annexée, évoquant « des problèmes de sécurité ».

À Moscou, il n’y aura pas non plus de défilé marquant le 1er mai en raison d’un risque terroriste « élevé », selon la plus grande fédération syndicale russe.