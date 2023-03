(Kyiv) Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est retourné mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, un jour après avoir déclaré qu’un accord visant à protéger la plus grande centrale nucléaire d’Europe d’un accident catastrophique dû à la guerre en Ukraine était « proche ».

Elena Becatoros Associated Press

Rafael Mariano Grossi a traversé pour la deuxième fois les lignes de front pour se rendre à la centrale, située dans une partie de l’Ukraine partiellement occupée par la Russie et où les combats se sont intensifiés.

L’AIEA, dont le siège est à Vienne, en Autriche, dispose d’une équipe tournante basée en permanence à la centrale. M. Grossi a déclaré à l’Associated Press lors d’une interview mardi qu’il estimait qu’il était de son devoir d’intensifier les négociations entre Kyiv et Moscou en vue de sauvegarder l’installation.

PHOTO IAEA PRESS OFFICE, ASSOCIATED PRESS Rafael Mariano Grossi

Il a rencontré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a indiqué qu’il se rendrait « très probablement » à Moscou dans les prochains jours.

Toutefois, M. Zelensky a admis dans une interview séparée avec l’AP qu’il n’était pas très optimiste quant à l’imminence d’un accord. « Je ne le sens pas aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Les forces du Kremlin ont pris le contrôle de la centrale à six réacteurs après l’invasion totale de la Russie en février 2022, et M. Zelensky s’oppose à toute proposition qui légitimerait le contrôle de la Russie sur l’installation.

M. Grossi a insisté à plusieurs reprises auprès de M. Zelensky et du président russe Vladimir Poutine pour qu’ils autorisent une zone de protection autour de la centrale, qui se trouve très près de la ligne de front de la guerre.

Les négociations portent spécifiquement sur la prévention d’une catastrophe nucléaire à la centrale et ne visent pas à obtenir un cessez-le-feu plus large, a précisé M. Grossi à l’AP.

Les réacteurs de la centrale sont à l’arrêt et la centrale reçoit l’électricité dont elle a besoin pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement nécessaires à la prévention d’une fusion des réacteurs par l’intermédiaire d’une seule ligne électrique encore en état de marche.

Les interruptions de l’alimentation électrique extérieure dues aux combats ont obligé le personnel de la centrale à utiliser des générateurs diesel de secours à six reprises au cours des 13 mois de guerre. Selon M. Grossi, il est impossible de prévoir quand l’alimentation électrique de secours sera à nouveau nécessaire.

Des frappes ukrainiennes dans la ville occupée de Melitopol

PHOTO OLEXANDR CHORNYI, ASSOCIATED PRESS Melitopol est le chef-lieu de l’occupation russe dans la partie de la région de Zaporijjia qu’elle contrôle.

Agence France-Presse

L’administration d’occupation russe a affirmé mercredi que Melitopol, une des principales villes du Sud ukrainien occupées par la Russie, a été touchée par des roquettes de l’armée ukrainienne, entraînant des coupures d’électricité.

Melitopol est le chef-lieu de l’occupation russe dans la partie de la région de Zaporijjia qu’elle contrôle. Cette région abrite aussi la centrale nucléaire éponyme, occupée par les forces russes, et où est attendu mercredi le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Ces derniers jours, la Russie a accusé l’Ukraine de multiplier les attentats et les frappes à Melitopol, où vivaient 150 000 habitants avant la guerre. Selon l’administration d’occupation de la ville, les frappes à l’aube mercredi ont touché un dépôt de locomotives, sans faire de blessés.

Un responsable de l’occupation, Vladimir Rogov, a ajouté sur Telegram que le bombardement avait été effectué à l’aide de Himars, un système lance-roquettes mobile américain de haute précision. La ville est située à plus de 65 km du front.

« À cause des tirs des combattants de Kyiv, des infrastructures d’alimentation en électricité ont été endommagées. La distribution d’électricité à Melitopol et dans plusieurs villages environnants est interrompue », a-t-il ajouté.

Côté ukrainien, le maire exilé de la ville, Ivan Fedorov, a fait aussi état d’explosions mercredi, disant espérer « de bonnes nouvelles » des forces armées ukrainiennes quant aux cibles visées.

La Russie avait déjà accusé l’Ukraine de frappes sur Melitopol le 27 mars. Le 23 mars, elle avait accusé Kyiv d’un attentat à la bombe artisanale qui a blessé un policier et le 15 mars un responsable de l’occupation a été tué dans une attaque à la voiture piégée.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations vont bon train quant à une éventuelle contre-offensive ukrainienne en direction de Melitopol, car une avancée en sa direction et sa prise permettrait de couper le couloir terrestre conquis par la Russie pour relier son territoire à la Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014.

Pour pouvoir infliger de nouvelles défaites à la Russie, l’Ukraine réclame cependant des munitions de plus longue portée que celles dont elle disposait jusqu’ici pour les Himars, afin de pouvoir détruire les voies d’approvisionnements et entrepôts russes.

Jusqu’ici, les roquettes dont elle disposait étaient d’une portée maximale de 80 km. Les États-Unis ont promis des munitions pouvant voler à 150 km et selon Moscou celles-ci auraient déjà été livrées.

Kyiv n’a de son côté pas confirmé et assure avoir besoin de beaucoup plus d’armements occidentaux de ce type et de chars.

L’Ukraine a déjà mené des contre-offensives victorieuses. Celle de l’automne dans le sud ayant permis la reprise de Kherson en novembre avait été précédée de frappes de Himars et d’attentats visant des responsables de l’occupation.