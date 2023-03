(Okhtyrka) Le président ukrainien s’est rendu mardi dans la région de Sumy, dans le nord de l’Ukraine, poursuivant ainsi la tournée qu’il a effectuée ces derniers jours dans les régions du pays qui ont subi de plein fouet l’invasion russe, alors que le terrain semble de plus en plus propice à une contre-offensive ukrainienne.

Hanna Arhirova La Presse Canadienne

Volodymyr Zelensky a rencontré des fonctionnaires et des habitants de deux villes de cette région frontalière de la Russie. Elle a été partiellement occupée par les forces russes après le début de la guerre il y a plus d’un an. Les Russes se sont retirés de la région au début du mois d’avril.

L’Associated Press a eu un accès exclusif à la visite de M. Zelensky dans les villes de la région de Sumy ― Okhtyrka, qui a connu de violents combats l’année dernière, mais n’a jamais été occupée ; et Trostianets, qui a été tenue par les Russes pendant un mois après l’invasion, mais a été libérée par les forces ukrainiennes le 26 mars 2022.

Le voyage de M. Zelensky fait suite aux visites qu’il a effectuées au cours des sept derniers jours dans les régions de Kherson et de Kharkiv, dont certaines parties ont été reprises l’année dernière aux forces du Kremlin, dans la zone intensément contestée près de Bakhmout, dans la région orientale de Donetsk, et à Zaporijjia, dans le sud du pays.

Toujours mardi, au moins trois civils ont été tués et 43 autres blessés par les dernières attaques russes impliquant des drones, des bombes planantes et de l’artillerie lourde, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien.

Dans la région orientale de Donetsk, les bombardements russes ont touché 12 villes et villages, faisant deux morts et 34 blessés. Les tirs russes ont également visé la ville de Kherson, dans le sud du pays, où cinq personnes ont été blessées. À Bilopillia, dans la région de Sumy, une frappe russe a endommagé une école et un immeuble d’habitation.

S’adressant à une foule de personnes sur une place d’Okhtyrka, M. Zelensky a promis que la ville meurtrie par les combats serait reconstruite.

« Nous ne laisserons aucune blessure sur le corps de notre État », a-t-il déclaré.

À Trostianets, M. Zelensky a rendu hommage aux soldats à la gare locale, où les autorités ukrainiennes affirment que les Russes ont torturé des prisonniers. Il a également rencontré le ministre ukrainien de la Reconstruction, Oleksandr Kubrakov.

De nombreux bâtiments de la ville ont été endommagés ou détruits par la guerre, avec des murs qui s’écroulent et des toits crevés.

Les attentes d’une poussée ukrainienne contre les positions russes augmentent à mesure que le temps s’améliore et que les armes fournies par l’Occident à Kyiv arrivent.

L’Allemagne a déclaré lundi en fin de journée qu’elle avait livré à l’Ukraine les 18 chars Leopard II qu’elle avait promis. Le Royaume-Uni, la Pologne, le Canada et la Norvège ont également livré les chars promis.

La Russie a poursuivi ses bombardements à longue portée sur les zones ukrainiennes, mais ses attaques nocturnes avec des drones explosifs Shahed de fabrication iranienne ne causent que peu de dégâts.

L’armée ukrainienne a abattu 14 des 15 drones Shahed tirés par la Russie lundi en fin de journée, selon l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

L’administration militaire régionale de Kyiv a déclaré que les débris d’un drone abattu ont touché un bâtiment administratif dans le district de Sviatoshynskyi, dans l’ouest de la capitale, provoquant un incendie. Aucune victime n’est à déplorer.

Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, a dit que l’armée ukrainienne avait abattu deux drones au cours de la nuit, mais qu’un autre avait touché une installation industrielle privée dans la ville de Dnipro et provoqué un incendie qui a brûlé pendant quelques heures.