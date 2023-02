(Kyiv) Au moins cinq civils ont été tués mardi et 16 blessés dans des frappes russes à Kherson, une ville du sud de l’Ukraine reconquise par l’armée ukrainienne en novembre, ont annoncé mardi les autorités locales.

Agence France-Presse

Un premier bilan qui faisait état de six morts et douze blessés a ensuite révisé par l’administration municipale, qui l’a établi à « cinq personnes tuées et seize hospitalisées ».

« Juste pendant le discours du dictateur sanguinaire Poutine, l’ennemi a frappé des bâtiments d’habitation, des infrastructures essentielles » avait d’abord annoncé sur Telegram le porte-parole du commandement régional Sud de l’armée ukrainienne, Vladislav Nazarov.

Il a ajouté qu’un hôpital, une garderie, « le marché local et les transports publics avaient été bombardés », dénonçant le fait qu’« au milieu de la rue, dans leurs propres maisons et sur leurs lieux de travail, des civils de Kherson ont été tués et blessés ».

Selon Oleksandre Prokoudine, le chef de l’administration militaire régionale de Kherson, les troupes russes ont visé la ville avec des lance-roquettes multiples Grad et 20 explosions ont été recensées.

Les images diffusées après cette frappe montrent des corps, l’un recouvert par une bâche pour le cacher, gisant au sol à proximité d’un arrêt de bus et un supermarché détruit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement condamné cette attaque.

« L’armée russe tire massivement sur Kherson. Une fois de plus, elle tue sans pitié la population civile », a-t-il dénoncé, ajoutant que « le monde n’a pas le droit d’oublier un seul instant que la cruauté et l’agression russes ne connaissent pas de limites ».

Les tirs russes sur la région de Kherson sont réguliers depuis le retrait des troupes de Moscou de la cité du même nom mi-novembre dernier.