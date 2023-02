Turquie et Syrie

Six morts dans le nouveau séisme

(Antakya) Six personnes sont mortes dans un nouveau séisme de forte puissance qui a secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45 000 morts dans les deux pays.