Guerre en Ukraine

L’ONU demande 5,6 milliards US pour l’aide humanitaire en 2023

(Genève) L’ONU a demandé mercredi 5,6 milliards de dollars US (5,2 milliards d’euros) pour couvrir les besoins humanitaires cette année de 11,1 millions de personnes en Ukraine et de 4,2 millions de réfugiés et leurs communautés d’accueil en Europe.