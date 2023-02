Séisme en Turquie et en Syrie

Les sauvetages se poursuivent, 26 millions de personnes touchées, des entrepreneurs arrêtés

(Kahramanmaras) Des vies miraculeusement sauvées, des morgues improvisées et une situation sécuritaire difficile : les secours se poursuivent samedi en Turquie et en Syrie après le puissant séisme qui a tué plus de 25 800 personnes et fait des millions de sans-abri.