Séisme en Turquie et en Syrie

Un bilan de 28 000 morts et 26 millions de personnes touchées

(Kahramanmaras) Les secouristes ont continué samedi de retirer des personnes vivantes des décombres – dont un bébé de sept mois – cinq jours après le puissant séisme qui a tué plus de 28 000 personnes et fait des millions de sans-abris en Turquie et en Syrie.