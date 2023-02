Discours sur l’état de l’Union

Joe Biden demande aux républicains de l’aider à « finir le travail » pour l’économie

(Washington) Le retour du Made in America, et des « emplois bien rémunérés » : Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, a tenté mardi devant le Congrès d’insuffler un message d’espoir, et de prospérité économique, à une Amérique morose.