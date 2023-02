Du palais présidentiel au PFK

La nouvelle vie de Jair Bolsonaro aux États-Unis

(Doral) Il dirigeait la plus importante puissance économique d’Amérique latine et ses 214 millions d’habitants. Désormais, l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro vit dans une zone pavillonnaire près de Disney World en Floride et mange seul dans une chaîne de restauration rapide.