Élection présidentielle

Les Chypriotes votent au deuxième tour d’une élection s’annonçant serrée

(Nicosie) Les Chypriotes votent dimanche pour le second tour d’une élection présidentielle à l’issue incertaine opposant deux diplomates, dont le vainqueur aura pour mission de lutter contre l’inflation et la corruption, et de relancer les pourparlers de paix sur l’île méditerranéenne divisée.