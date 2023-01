Ce rendez-vous électoral crucial, pour son avenir et celui de la Turquie, était attendu initialement le 18 juin, mais comme s’y attendaient les observateurs, M. Erdogan avait déjà avancé cette semaine la date du 14 mai, jour anniversaire du triomphe électoral du Parti démocrate (conservateur) en 1950.

(Istanbul) Recep Tayyip Erdogan, à la tête de la Turquie depuis 2003 et qui espère le rester encore cinq ans, a confirmé dimanche la date du 14 mai pour la tenue des élections présidentielle et législatives.

Anne CHAON Agence France-Presse

« Je ferai usage de mon autorité pour avancer l’élection au 14 mai », a déclaré le président lors d’une rencontre vidéo diffusée avec la jeunesse à Bursa, la grande ville industrielle de l’Ouest.

« Il ne s’agit pas d’élections anticipées […], mais d’un ajustement pour tenir compte de (la date) des examens », a-t-il justifié alors que la date initiale du scrutin était prévue le 18 juin.

D’une longévité politique exceptionnelle en Turquie et plus largement en Europe, M. Erdogan, d’abord premier ministre depuis 2003, a modifié la Constitution afin de devenir en 2014 président, directement élu au suffrage universel et sera, à 69 ans, candidat à sa propre succession.

Ce rendez-vous électoral sera crucial pour son avenir et pour celui du pays, en proie à une grave crise économique, mais pièce maîtresse de l’échiquier géopolitique de la région : Ankara a proposé sa médiation entre l’Ukraine et la Russie, les deux belligérants à ses portes avec lesquels elle partage les rives de la mer Noire.

M. Erdogan avait déjà avancé cette semaine la date du 14 mai, jour anniversaire du triomphe électoral du Parti démocrate (conservateur) en 1950 : sans annoncer clairement le jour du scrutin, il avait indiqué mercredi qu’il se tiendrait « 73 ans » après cette victoire.

« Notre nation adressera sa réponse à la Table des Six (plateforme de l’opposition, NDLR) le même jour qu’il y a 73 ans », avait-il lancé devant les élus de son parti au parlement, l’AKP, Parti de la Justice et du Développement qui domine la vie politique turque depuis 2002.

L’opposition, qui entend présenter un front uni des six principaux partis – moins le HDP (gauche démocratique prokurde), troisième force au Parlement – et surtout un candidat unique, doit annoncer le nom de celui-ci dans le courant du mois de février.

Deux décennies au sommet

La campagne électorale débutera donc 60 jours avant, soit le « 10 mars », a également indiqué le président.

Le 14 mai 1950 marque la victoire d’Adnan Menderes, figure emblématique pour la droite conservatrice turque, qui a mis fin au règne du parti de Mustafa Kemal « Atatürk », père de la Turquie moderne.

Menderes, fondateur en 1946 du Parti démocrate, avait été renversé par un coup d’État militaire en 1960 puis exécuté un an après et son parti a été dissous.

Le choix du 14 mai envoie ainsi un signal clair à la frange conservatrice de l’électorat.

De haute stature – il domine fréquemment ses interlocuteurs – Recep Tayyiup Erdogan, ancien joueur de soccer qui rêvait d’une carrière professionnelle, règne sur la Turquie depuis deux décennies, pratiquement sans partage même s’il réfute le terme de « dictateur » dont l’a affublé cette semaine l’hebdomadaire britannique The Economist.

Élu maire d’Istanbul en 1994, tremplin idéal à une carrière nationale, il avait été condamné en 1998 pour avoir récité un poème aux tonalités islamistes – un épisode qui n’avait que renforcé son aura.

Libéré après quatre mois de détention, M. Erdogan avait fondé peu après l’AKP, devenu l’instrument de son ascension.

Son accession en 2003 au poste de premier ministre avait ouvert une décennie de croissance économique et de stabilité politique inédite dans la Turquie moderne.

Mais à partir de 2013, confronté à un mouvement de contestation sans précédent de la jeunesse à travers la Turquie, peu réceptive au modèle islamo-conservateur que promeut l’AKP, M. Erdogan répond par une répression implacable.

La dérive autoritaire de son pouvoir amorcée cette année-là s’accentue après la première défaite électorale de l’AKP aux législatives de 2015, puis avec la tentative de coup d’État de juillet 2016.

L’inoxydable « Reis » qui a vu sa popularité chuter ces dernières années va néanmoins tenter de convaincre une fois encore ses concitoyens qu’il est l’homme incontournable.