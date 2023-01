Budget de l’armée

Macron promet une hausse à 400 milliards d’euros sur sept ans

(Mont-de-Marsan) Le président Emmanuel Macron a promis vendredi aux armées un budget de 400 milliards d’euros (plus de 580 milliards de dollars canadiens) sur sept ans dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM), soit un tiers de plus que la précédente LPM, sur fond de retour de la guerre en Europe depuis l’invasion russe de l’Ukraine il y a près d’un an.