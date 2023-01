Réforme des retraites décriée

Plus d’un million de Français manifestent à travers le pays

(Paris) Plus d’un million de manifestants, des grèves suivies à l’école, dans l’énergie ou les transports : les syndicats ont réussi jeudi à fortement mobiliser contre la réforme des retraites, et ont d’ores et déjà annoncé une nouvelle journée d’action, le 31 janvier, pour faire reculer le gouvernement.