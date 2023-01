(Berlin) Cinq hommes accusés d’un spectaculaire vol de bijoux au musée de Dresde, dans l’est de l’Allemagne, vont écoper de peines de plusieurs années de prison ferme, a annoncé mardi le tribunal de la ville saxonne.

Agence France-Presse

La chambre du tribunal régional de Dresde a proposé des peines allant de cinq ans et neuf mois, à six ans et neuf mois de prison ferme pour trois des accusés, et d’environ cinq années pour les deux mineurs présents dans le box. Un sixième accusé devrait être acquitté.

Le cambriolage, en novembre 2019, dans le musée Grünes Gewölbe (« Voûte verte »), haut-lieu du patrimoine saxon, avait frappé les esprits par sa sophistication et le montant du butin, supérieur à 100 millions d’euros (145 millions de dollars canadiens).

Les peines, qui doivent être prochainement fixées par le tribunal de Dresde, font suite à des transactions entre le parquet et les avocats de la défense, qui ont permis la restitution, mi-décembre, d’une partie du butin.

Parmi les bijoux restitués figure « l’étoile de poitrine de l’Ordre polonais de l’Aigle blanc », sertie de diamants, et le « bijou en chapeau », comptant près de 300 diamants.

D’autres pièces manquent en revanche, dont une broche ayant appartenu à la reine Amélie Auguste de Saxe.

Par ailleurs, plusieurs des bijoux restitués sont incomplets ou ont été « endommagés » lors de tentatives de nettoyage, probablement pour effacer des traces, a déclaré le président du tribunal, Andreas Ziegel.

Des dommages ont également été causés par un stockage dans l’eau, une experte décrivant des cassures, rayures, de la rouille et de nombreux diamants manquants.

Le président du tribunal a dit encore attendre des accusés des « informations concrètes » sur le déroulement du cambriolage.

Arrêtés en novembre 2020 à Berlin après des mois d’exploitation des bandes vidéo et d’analyses ADN, les suspects appartiennent à une bande criminelle connue sous le nom de « clan Remmo », composée de familles originaires du Liban et installées depuis de nombreuses années en Allemagne où elle est très active.

Une quarantaine d’autres personnes, toujours recherchées, seraient également impliquées dans cette opération.

Bien implanté dans le quartier populaire et bohème berlinois de Neukölln, le « clan Remmo » est déjà impliqué dans le vol d’une pièce d’or géante de 100 kilos, d’une valeur d’environ 3,75 millions d’euros (5,4 millions $), dérobée en 2017 au Bode-Museum de Berlin et sans doute fondue.