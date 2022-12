PHOTO ARMIN DURGUT, ASSOCIATED PRESS

Dans les maisons et les écoles de Bosnie, les jeunes ont préparé des boîtes de cadeaux qui, espèrent-ils, mettront un sourire sur le visage de leurs camarades qui vivent la guerre en Ukraine. Pour les parents et les éducateurs qui aident les enfants à choisir ce qu’ils vont envoyer, l’expérience a réveillé un souvenir rare, celui du temps où ils recevaient la gentillesse d’étrangers alors qu’ils grandissaient et vivaient dans la peur constante de la mort.