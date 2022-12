Jusqu’ici depuis le début de la guerre en Ukraine et l’invasion de la Russie en février 2022, le FMI a fourni une aide d’urgence de 2,7 milliards de dollars US (3,7 milliards CAD) à Kyiv.

(Washington) L’Ukraine va suivre les préconisations du FMI aux termes d’un programme de surveillance économique avec l’institution, qui pourrait ouvrir la voie à des aides alors que le pays a besoin de plus de 40 milliards de dollars US (55 milliards CAD), a indiqué le FMI lundi.

Agence France-Presse

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international a examiné le programme de surveillance (PMB) de l’Ukraine « visant à maintenir la stabilité financière et à catalyser le financement des donateurs », a indiqué le Fonds dans un communiqué lundi.

Les autorités ukrainiennes se sont engagées à des réformes concernant notamment la collecte des impôts, le marché de la dette intérieure, la transparence, l’indépendance de la banque centrale. Elles ont quatre mois pour prouver leur avancement, indique le Fonds.

Ce cadre de mesures surveillé par le FMI « vise à ouvrir la voie à des financements », a indiqué Gavin Gray, chef de mission en Ukraine pour le FMI, qui peuvent « venir de nombreuses sources ».

Les besoins du budget et de fonctionnement de l’Ukraine sont estimés entre 40 et 57 milliards de dollars (entre 55 et 78 milliards CAD) pour 2023, a précisé le responsable.

Parvenir à suivre les préconisations du FMI vise à « donner confiance aux donateurs » alors que le pays a besoin de « dons et de financements concessionnels », a-t-il ajouté.

« Un soutien financier extérieur important et prévisible sera essentiel au succès de la stratégie des autorités » ukrainiennes « et des décaissements rapides contribueraient à faire face aux tensions dès le début de 2023 », a affirmé Gita Gopinath, directrice générale adjointe du FMI, dans le communiqué.

L’institution elle-même se dit ouverte, après « une mise en œuvre solide » du programme de surveillance PMB, « à un éventuel programme à part entière soutenu par le FMI ».

« Il est trop tôt » pour indiquer quel montant ce programme du FMI pourrait atteindre, a indiqué M. Gray.

Jusqu’ici depuis le début de la guerre en Ukraine et l’invasion de la Russie en février 2022, le FMI a fourni une aide d’urgence de 2,7 milliards de dollars (3,7 milliards CAD) à Kyiv.

La Commission européenne vient, elle, de proposer une aide de 18 milliards d’euros (26 milliards CAD) en 2023 sous forme de prêts.