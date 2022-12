PHOTO YURI GRIPAS, ARCHIVES REUTERS

L’invasion russe de l’Ukraine a porté plusieurs coups durs à l’Égypte : premier importateur de blé au monde, elle a subi de plein fouet la flambée des prix des céréales, et a perdu une bonne part de ses touristes ukrainiens et russes – 40 % des 8 millions de visiteurs en 2021. Le Caire n’a cessé de dévaluer sa monnaie, plus ou moins graduellement.