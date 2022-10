La première ministre britannique Liz Truss s’est finalement résignée jeudi à démissionner après seulement six semaines à Downing Street, les conservateurs britanniques étant désormais en quête d’un nouveau dirigeant, avec parmi les noms évoqués, celui de Boris Johnson.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Elle se voyait comme l’héritière de la « dame de fer ». Elle a fini par plier.

Après seulement 44 jours au pouvoir, Liz Truss a quitté son poste jeudi, battant le record peu enviable du premier ministre britannique avec le plus court règne de l’histoire, alors que l’on spécule déjà sur sa succession.

Mme Truss a annoncé sa décision le matin en face de sa résidence du 10, Downing Street, où elle n’avait probablement pas encore fini de défaire ses boîtes.

« Vu la situation, je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j’ai été élue par le Parti conservateur », a déclaré Mme Truss, dans une très courte prise de parole, ajoutant qu’un nouveau scrutin interne pour la remplacer aurait lieu au sein de la majorité « d’ici à la semaine prochaine ».

Le président du comité 1922, Graham Brady, responsable de l’organisation chez les conservateurs, a ensuite précisé que le prochain premier ministre serait désigné d’ici au 28 octobre. Le scrutin verra s’affronter trois candidats maximum, dans un processus beaucoup plus court que l’élection qui avait porté Liz Truss au pouvoir à l’été.

Une descente aux enfers

Mme Truss avait pourtant insisté, pas plus tard que la veille, qu’elle resterait à la barre jusqu’aux prochaines élections, prévues au plus tard au début de 2025. Mais elle n’a pas su résister aux pressions internes, alors qu’un nombre croissant de députés conservateurs réclamaient son départ.

Il faut dire qu’elle n’en menait plus très large. Son minibudget destiné à contrer l’inflation, jugé irréaliste et mal ficelé, a provoqué fin septembre une telle tempête sur les marchés financiers (chute de la livre, flambée des taux d’emprunt, intervention de la Banque d’Angleterre et du Fonds monétaire international) qu’elle a dû rétropédaler sur l’ensemble de ses mesures fiscales, la laissant sans autorité et avec un programme économique vidé de sa substance.

La démission de sa ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, mercredi soir, qui suivait celle du chancelier de l’Échiquier (ministre de l’Économie) Kwasi Kwarteng, aussitôt remplacé par Jeremy Hunt, aura manifestement été le dernier clou dans son cercueil.

« C’est exceptionnel comme performance », ironise le journaliste Tristan de Bourbon, auteur du livre Boris Johnson, un Européen contrarié, en évoquant le naufrage de la première ministre déchue. « Un espion envoyé par l’opposition pour détruire le Parti conservateur n’aurait pas fait mieux. »

Qui pour la remplacer ?

Au Royaume-Uni, la page Truss semble en tout cas déjà tournée. Mme Truss n’avait pas encore fini d’annoncer sa démission que les médias spéculaient déjà sur son possible successeur à la tête du parti et donc du pays.

Le nom de Rishi Sunak, ancien ministre de l’Économie sous Boris Johnson, circulait lourdement jeudi. Mais le richissime ex-banquier est aussi celui qui a été battu par Mme Truss lors de la dernière course à la chefferie et plusieurs lui reprochent d’avoir trahi Boris Johnson, ouvrant la voie à sa démission en juin.

« Ça fait beaucoup de choses contre lui », résume Tristan de Bourbon.

Parmi d’autres remplaçants potentiels figurent Penny Mordaunt, actuelle ministre chargée des relations avec le Parlement, ainsi que le ministre de la Défense Ben Wallace et le nouveau chancelier de l’Échiquier, Jeremy Hunt, quoique ces deux derniers ont déclaré vouloir passer leur tour.

Il reste Boris Johnson, premier ministre déchu mais toujours charismatique. Son nom a de nouveau fait surface jeudi, The Times affirmant noir sur blanc qu’il se porterait candidat.

« Il tâte le terrain, mais il estime apparemment que c’est une question d’intérêt national », a notamment twitté le rédacteur politique en chef du quotidien conservateur, Steven Swinford.

Scénario plausible ? D’autres se demandent au contraire pourquoi BoJo voudrait reprendre les commandes d’un parti en lambeaux, au moment où il embrasse une activité rémunératrice de conférencier partout dans le monde.

Un parti détruit

Avec l’annonce de Liz Truss, c’est la quatrième fois qu’un premier ministre conservateur démissionne depuis 2016, après David Cameron, Theresa May et Boris Johnson. De quoi s’interroger sur l’état de santé de la formation de droite, au pouvoir depuis 2010 et ultramajoritaire au Parlement britannique.

Diminués par le psychodrame du Brexit, les scandales répétés de Boris Johnson et les mesures fiscales catastrophiques de Liz Truss, les tories semblent en effet aux abois, voire au bout du rouleau.

« Il n’y a plus de pilote dans l’avion. La réputation du parti est détruite », observe tout simplement Tristan de Bourbon.

À ce point, serait-il mieux de déclencher des élections ? En théorie, sans doute. Mais un scrutin avant terme serait assurément désastreux pour les conservateurs, que les sondages placent actuellement à 30 points derrière le Parti travailliste, un recul quasi insurmontable, à court terme et probablement pas d’ici les élections prévues dans deux ans.

« Le successeur de Liz Truss sait qu’il va au carnage », conclut tout simplement Tristan de Bourbon.

Le plus court mandat de premier ministre du Royaume-Uni était jusqu’ici détenu par George Canning, mort au pouvoir en 1827, après 119 jours…

Les 45 jours tumultueux de Liz Truss La première ministre britannique Liz Truss a annoncé jeudi sa démission, 24 heures après avoir assuré qu’elle n’en ferait rien. Mais le chaos politique était devenu tel qu’elle n’avait plus d’autre choix. Elle avait été élue début septembre pour remplacer Boris Johnson, par les seuls membres du parti conservateur, avec 81 326 votes contre 60 399 à son adversaire Rishi Sunak. Voici un résumé de la crise politique qui a consumé le pays depuis son arrivée au pouvoir le 6 septembre. 6 septembre Liz Truss devient officiellement première ministre après avoir rencontré la reine Élisabeth II qui lui demande de former un nouveau gouvernement. 8 septembre Face à la flambée du coût de l’énergie, Liz Truss annonce au Parlement un gel des prix pour les particuliers et les entreprises. Son annonce est totalement éclipsée par le décès d’Élisabeth II, la vie politique s’arrête pour dix jours de deuil national. 23 septembre Le ministre des Finances Kwasi Kwarteng annonce un « mini-budget » pour relancer la croissance, à base de baisses d’impôts de dizaines de milliards de livres financées par de la dette. Les marchés financiers s’affolent. Le 26, à la réouverture des marchés, la livre plonge à un plus bas historique. 28 septembre Devant la panique financière, la Banque d’Angleterre annonce intervenir en urgence sur le marché obligataire face à un « risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni ». 29 septembre L’institut de sondage YouGov annonce une avance de 33 points pour l’opposition travailliste, du jamais vu depuis la fin des années 1990, à deux ans des législatives. 3 octobre Lors du congrès du parti conservateur, marqué par les dissensions et les tensions, Liz Truss et Kwasi Kwarteng sont contraints à une première volte-face : ils renoncent à supprimer la tranche d’imposition la plus élevée. 5 octobre « J’ai compris, j’ai écouté », déclare Mme Truss au congrès du parti. « Croissance, croissance, croissance », répète-t-elle sans rassurer les sceptiques de son parti ni les marchés nerveux. 12 octobre Mme Truss exclut devant les députés toute réduction des dépenses publiques tout en promettant de maintenir les baisses d’impôts, ajoutant aux doutes sur sa politique. 13 octobre Des conservateurs évoquent une liste de noms qui circule pour la remplacer à Downing Street. Depuis Washington où il assiste aux réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, Kwasi Kwarteng se dit sûr qu’ils seront tous les deux encore en poste dans un mois. 14 octobre M. Kwarteng, rentré en urgence à Londres, est limogé et remplacé par Jeremy Hunt, ancien candidat dans la course pour Downing Street. Liz Truss convoque une conférence de presse où elle répète mécaniquement qu’elle veut accomplir sa mission, prend quatre questions et tourne les talons au bout de huit minutes. Elle y annonce un nouveau revirement, renonçant à maintenir à 19 % l’impôt sur les sociétés qui augmentera à 25 % comme prévu par le gouvernement précédent. 17 octobre Jeremey Hunt, quatrième ministre des Finances depuis le début de l’année, annonce l’annulation du programme économique de Liz Truss dans sa quasi-totalité. Elle se fait représenter au Parlement pour répondre aux questions de l’opposition sur cette politique. « Non elle ne se cache pas sous un bureau » déclare la ministre qui la représente, Penny Mordaunt, alors que certains députés crient « démission ». Mme Truss reconnaît des erreurs dans une interview tard le soir à la BBC et se dit « désolée », mais exclut de démissionner, évoquant « l’intérêt national ». 19 octobre « Je suis une battante, je ne démissionne pas », déclare Liz Truss huée lors de la séance hebdomadaire de questions au Parlement. La ministre de l’Intérieur Suella Braverman démissionne. Elle explique avoir envoyé de sa boîte courriel privée, à un collègue du Parlement, un document officiel sur la politique migratoire. « J’ai fait une erreur. Je l’accepte, je démissionne », écrit-elle dans sa lettre de départ, message clair contre Mme Truss qui, elle, reste en poste. En soirée, chaos au Parlement à propos d’un vote mal expliqué sur la fracturation hydraulique dont le gouvernement voulait faire un test de loyauté. 20 octobre Dans une très brève annonce devant Downing Street, Mme Truss annonce qu’elle démissionne, ne pouvant pas « mener le mandat » pour lequel elle avait été élue. Agence France-Presse