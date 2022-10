Guerre en Ukraine

Kyiv et ses alliés préparent des attaques en Biélorussie, selon Loukachenko

(Moscou) Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques « terroristes » et un « soulèvement » en Biélorussie, et annoncé le déploiement d’un groupement militaire « régional » avec Moscou.