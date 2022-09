France

Après 11 ans de fuite avec sa fille, une mère condamnée à cinq ans de prison

(Toulon) Après onze ans de fuite avec sa fille et son extradition de Suisse cet été, une mère de famille a été condamnée à cinq ans de prison vendredi par la justice française, pour soustraction et non-présentation d’enfant et dénonciation calomnieuse envers son ex-mari.