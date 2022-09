L’état de santé de la reine Élisabeth II « inquiète ses médecins » qui, après l’avoir examinée, recommandent qu’elle reste « sous supervision médicale », au château de Balmoral, en Écosse, où elle se trouve.

Louise Leduc La Presse

Ce que vous devez savoir La reine Élisabeth II est née le 21 avril 1926 ;

Elle a épousé Philip, devenu duc d'Édimbourg, le 20 novembre 1947

Elle a accédé au trône britannique à la mort de son père, Édouard VI, le 6 février 1952 ;

Au cours de son règne, elle a officialisé 15 nominations de premiers ministres. La dernière nomination en liste fut Liz Truss, le 6 septembre ;

Elle a célébré son jubilé de platine en juin dernier ;

Son fils aîné, Charles, lui succédera ;

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, Charles et Camilla, le duc de Cambridge, William, Anne, la seule fille de la reine et Harry, présent en Angleterre pour des raisons professionnelles, se sont rendus à son chevet, à Balmoral ;

À 96 ans, la reine Elizabeth est le monarque en fonction la plus âgée du monde.

Cette déclaration officielle et exceptionnelle du Palais de Buckingham a ébranlé la Grande-Bretagne qui avait pourtant vu sa reine être particulièrement active ces derniers jours.

Son fils Charles, qui est appelé à lui succéder, est arrivé avec sa femme Camilla à Balmoral, tout comme Anne, la seule fille de la reine. Les princes Andrew et Edward doivent aussi s’y trouver présentement.

Idem pour le petit-fils William, deuxième dans l’ordre de succession et pour son frère Harry, qui habite aux États-Unis, mais qui se trouvait ces jours-ci en Angleterre pour ses activités professionnelles. L’épouse de William, Kate, a été photographiée en voiture, alors qu’elle déposait ses enfants en voiture.

« Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham », a écrit sur Twitter la nouvelle première ministre, Liz Truss avant même la diffusion du communiqué officiel. « Mes pensées – et celles de tous les habitants du Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la reine et à sa famille. »

La relève de la garde au Palais de Buckingham a été annulée et la BBC a interrompu sa programmation régulière.

C’est Sir Huw Thomas, spécialisé en génétique gastro-intestinale, qui est le médecin officiel de la reine depuis 2014. Des rumeurs de cancer ont circulé ces dernières années à propos de la reine, mais ses problèmes de santé précis n’ont jamais été dévoilés.

Justin Welby, l’archevêque de Canterbury a déclaré : « Mes prières et les prières de toute l’Église de l’Angleterre et de la nation entière vont aujourd’hui à Sa Majesté la Reine. »

Cette semaine, aussi bien Boris Johnson, premier ministre sortant, que sa successeure, Liz Truss, ont été reçus par la reine pour la passation de pouvoir. Cela se passait exceptionnellement à Balmoral, en Écosse, la résidence préférée de la reine où elle a établi ses quartiers généraux ces derniers mois, limitant ses déplacements vers Londres.

N’empêche, la reine est apparue souriante et debout, très en forme pour son âge.

Il reste que son jubilé célébrant ce printemps ses 70 ans de règne a été obscurci par sa quasi-absence, sa fragilité apparaissant alors au grand jour.

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Des journalistes devant Buckingham Palace, le 8 septembre 2022.

Record de longévité

Mercredi soir, le palais avait annoncé que la reine avait reporté une réunion en ligne, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer, nouvelle annulation d’une longue série depuis un an.

En mai, Charles avait prononcé à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l’une de ses fonctions constitutionnelles essentielles.

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d’Élisabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice. Elle est restée quasi absente de ce jubilé de platine, ne se montrant qu’à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes.

Élisabeth II est veuve depuis la mort de son époux Philip en avril 2021, peu avant ses 100 ans. Le déclin de la santé de la reine, arrivée sur le trône le 6 février 1952, à 25 ans, après la mort de son père George VI, a relancé des questions sur l’avenir de la monarchie.

L’institution a été ébranlée par une série de scandales ces derniers mois : accusations d’agressions sexuelles aux États-Unis contre son fils Andrew, qui y a mis fin en déboursant des millions de dollars, ainsi que des allégations de racisme visant la famille royale, de la part de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan Markle, désormais installés en Californie et en froid avec le reste de la famille.

L’après-Élisabeth II s’annonce plus compliqué avec Charles, à la popularité bien plus faible. Les Britanniques lui préfèrent le prince William et son épouse Kate.

-Avec Agence France-Presse