De sa naissance à sa mort en passant par les mariages et les divorces, les petites et grandes tragédies, les voyages autour du monde, le travail, la famille… Toute la vie d’Élisabeth II s’est déroulée devant les caméras.

21 avril 1926

Elisabeth Alexandra Mary naît au domicile londonien du duc et de la duchesse d’York, les futurs roi George VI et reine Élisabeth. Sa sœur Margaret naît en 1930.

11 décembre 1936

La jeune Élisabeth devient héritière de la Couronne quand son père accède au trône, après l’abdication de son frère Édouard VIII.

13 septembre 1940

Premier discours radiodiffusé de la princesse Élisabeth, âgée de 14 ans. Elle s’adresse aux enfants britanniques réfugiés à l’étranger à cause de la guerre. Elle-même et sa sœur Margaret ont passé une bonne partie de la guerre au château de Windsor, alors que leurs parents étaient au palais de Buckingham, à Londres. Quatre ans plus tard, elle se joint aux auxiliaires féminines de l’armée et devient mécanicienne.

20 novembre 1947

Élisabeth épouse son cousin (au troisième degré) Philip de Grèce. Charles, héritier du trône, naît en 1948, suivi d’Anne en 1950, d’Andrew en 1960 et d’Edward en 1964.

6 février 1952

Pendant qu’Elizabeth remplace son père, malade, pour une tournée dans le Commonwealth, le roi meurt. C’est par son mari, le prince Philip, qu’Elizabeth apprend la nouvelle, dans un lodge où ils séjournent au Kenya.

2 juin 1953

La reine est couronnée lors d’une cérémonie à l’abbaye de Westminster retransmise en direct à la radio et à la télévision en 44 langues.

29 juillet 1981

Mariage « du siècle » de Charles avec Diana Spencer. La mésentente du couple, très vite évidente, porte un coup sérieux à la monarchie.

25 décembre 1992

Élisabeth II évoque une annus horribilis au cours de laquelle trois de ses quatre enfants se sont séparés et où son cher château de Windsor a été ravagé par un incendie.

31 août 1997

Mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. La reine reste au château de Balmoral, en Écosse, tandis que les fleurs et les hommages s’accumulent devant le palais de Buckingham, à Londres. Son absence de réaction, en décalage avec l’émotion populaire, suscite incompréhension et critiques.

Février et mars 2002

Mort de sa sœur Margaret, le 9 février, peu avant celle de sa mère, « la reine mère », le 30 mars à l’âge de 101 ans.

29 avril 2011

Mariage de son petit-fils William, deuxième dans l’ordre de succession, avec la roturière Kate Middleton, une union de conte de fées devant 2 milliards de téléspectateurs.

9 septembre 2015

Élisabeth II bat le record de longévité de sa trisaïeule Victoria sur le trône.

6 février 2017

La reine fête le jubilé de saphir, pour souligner ses 65 ans sur le trône. À 90 ans, elle est alors, sur la planète, le souverain le plus âgé en exercice et le monarque vivant au plus long règne.

19 mai 2018

Mariage de son petit-fils Harry avec l’ex-actrice américaine Meghan Markle. Le couple quittera plus tard ses fonctions officielles au sein de la famille royale, qu’il a accusée de racisme et d’indifférence à l’endroit de Meghan.

17 avril 2021

La reine Élisabeth assiste aux funérailles de son mari, le prince Philip, qui l’a épaulée pendant plus de sept décennies. Le prince Philip est mort mort « paisiblement », le 9 avril 2021, au château de Windsor à l’âge de 99 ans.