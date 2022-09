Qu’il est loin, le temps où le soleil ne se couchait jamais sur l’Empire ! À la naissance d’Élisabeth, en 1926, un quart du monde appartenait à la couronne. Aujourd’hui, l’Empire britannique ne se résume qu’à une douzaine de territoires d’outre-mer, généralement peu peuplés. Survol d’une dislocation.

Jean-Christophe Laurence La Presse

1926

À son apogée, l’Empire britannique s’étend sur 13 millions de milles carrés soit environ 23 % des terres de la planète.

Liste : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde (Inde, Pakistan et Bangladesh actuels), Ceylan (Sri Lanka), Afrique du Sud, Nigeria, Gold Coast, Sierra Leone, Nyasaland (Malawi), Kenya, Ouganda, Rhodésie (Zimbabwe), Soudan, Somalie britannique, Tanganyka, Cameroun Sud, Gambie, Maurice, Seychelles, Guyane, Honduras britannique (Belize), Jamaïque, Bermudes, Barbades, Bahamas, Trinidad, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques, Birmanie, Irak (protectorat jusqu’en 1932), Malouines, Chypre, Malte, Chagos, Singapour, Malaya, Palestine, Hong Kong, Fiji, îles Salomon, Tuvalu

1932

À la suite de la signature du Statut de Westminster en 1931, les dominions du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud deviennent simultanément souverains et membres du Commonwealth. Un an plus tard, l’Irak gagne son indépendance.

Il reste : Inde (Inde, Pakistan, et Bangladesh actuels), Ceylan (Sri Lanka) Nigeria, Gold Coast, Sierra Leone, Nyasaland (Malawi), Kenya, Ouganda, Rhodésie (Zimbabwe), Soudan, Somalie britannique, Tanganyka, Cameroun Sud, Gambie, Maurice, Seychelles, Guyane, Honduras britannique (Belize), Jamaïque, Bermudes, Barbades, Bahamas, Trinidad, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques, Gibraltar, Birmanie, Malouines, Chagos, Palestine, Hong Kong, Chypre, Malte, Fiji, îles Salomon, Tuvalu.

1948

L’Inde et le Ceylan obtiennent leur indépendance. L’Inde sera scindée en trois : au nord le Pakistan et le Bangladesh, au sud l’Inde. Le Ceylan sera rebaptisé Sri Lanka. Ailleurs en Asie, la Birmanie devient à son tour souveraine. Au Proche-Orient, la Palestine est morcelée pour créer l’État d’Israël.

Il reste : Nigeria, Gold Coast, Sierra Leone, Nyasaland (Malawi), Kenya, Ouganda, Soudan, Somalie britannique, Rhodésie (Zimbabwe), Tanganyka, Cameroun Sud, Gambie, Maurice, Seychelles, Guyane, Honduras britannique (Belize), Jamaïque, Bermudes, Barbades, Bahamas, Trinidad, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques, Gibraltar, Malouines, Chagos, Singapour, Malaya, Hong Kong, Chypre, Malte, Fiji, îles Salomon, Tuvalu.

1957

Élisabeth est reine depuis cinq ans. La Malaisie voit le jour avec une fédération qui comprend Singapour (avant son indépendance en 1965). Un an plus tôt, le Soudan a obtenu son indépendance suite à la crise du canal de Suez en Égypte, qui a trahi l’affaiblissement de l’Empire britannique. En 1957, le Gold Coast est le premier pays d’Afrique subsaharienne à devenir indépendant et devient le Ghana en 1957.

Il reste : Nigeria, Sierra Leone, Nyasaland (Malawi), Kenya, Ouganda, Rhodésie (Zimbabwe), Tanganyka, Cameroun Sud, Gambie Maurice, Seychelles, Somalie britannique, Guyane, Honduras britannique (Belize), Jamaïque, Bermudes, Barbades, Bahamas, Trinidad, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques, Gibraltar, Malouines, Chagos, Hong Kong, Chypre, Malte, Fiji, îles Salomon, Tuvalu.

1965

Le vent de la décolonisation souffle sur l’Empire. Sur le continent africain, une douzaine de pays obtiennent l’indépendance entre 1960 et 1968, tout comme Chypre (1960) Malte (1964) et plusieurs pays des Caraïbes. Entre 1945 et 1965, le nombre de gens soumis à la loi britannique est passé de 700 millions à 5 millions.

Il reste : Rhodésie (Zimbabwe), Honduras britannique (Belize), Bermudes, Bahamas, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques, Gibraltar, Malouines, Fiji, îles Salomon, Tuvalu, Hong Kong.

1970-1980

La Rhodésie est le dernier pays africain à gagner son indépendance. Un an plus tard, c’est au tour du Honduras britannique, qui se rebaptise le Belize. Plusieurs pays du Pacifique deviennent aussi indépendants dans les années 1970.

Il reste : Bermudes, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques Gibraltar, Malouines, Hong Kong.

1997

Après un bail de 100 ans, Hong Kong est rétrocédé à la Chine. Aujourd’hui, moins de 250 000 Britanniques vivent dans les territoires outre-mer du Royaume-Uni – les plus populeux étant les Bermudes, les îles Caïman, les îles Turques-et-Caïques et Gibraltar.

Il reste : Bermudes, îles Caïman, Anguilla, îles Vierges britanniques, Montserrat, Turques-et-Caïques, Gibraltar, Malouines.