(Vilnius) Pour de nombreux Occidentaux, Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique mort mardi à l’âge de 91 ans, mérite d’être loué pour son rôle dans la fin de la Guerre froide.

Saulius Jakucionis Agence France-Presse

Mais dans certains pays qui ont passé des années sous domination soviétique, il est avant tout un impérialiste russe qui n’a pas hésité à utiliser la force pour dissuader les nations cherchant à devenir indépendantes au début des années 1990.

En Lituanie, le psychologue Robertas Povilaitis, qui a perdu son père lors de la répression en janvier 1991 par Moscou de la campagne d’indépendance de l’État balte, déclare que la glorification de Mikhaïl Gorbatchev lui « fait mal aux oreilles ».

« Pour moi, c’est partial et inadéquat », a déclaré cet homme de 45 ans à l’AFP mercredi, au lendemain de l’annonce de la mort de l’ex-dirigeant soviétique.

Il considère que le défunt est personnellement responsable de l’assaut qui en 1991 a causé la mort de son père et de 13 autres civils et en a blessé plus de 700.

En 2019, un tribunal lituanien a condamné des dizaines de responsables de l’ère soviétique pour crimes de guerre, mais les procureurs ont refusé d’enquêter sur M. Gorbatchev, qui était au pouvoir à Moscou à l’époque de la répression militaire.

Ce refus a suscité la colère de ceux qui cherchent à obtenir justice et, cette année, M. Povilaitis et quelques autres ont engagé une action civile contre M. Gorbatchev.

Les plaignants affirment qu’il contrôlait l’armée soviétique, mais a laissé commettre un « crime international » contre les Lituaniens en quête de liberté.

« Il a participé à des crimes très graves, les a exécutés, organisés, a donné des ordres », estime M. Povilaitis.

Le psychologue se dit déçu de la réaction de certains politiciens internationaux à sa mort, notamment son éloge par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui l’a qualifié de « dirigeant digne de confiance et respecté ».

« Même si la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie sont des membres à part entière de l’UE, elle n’a pas assez d’empathie ou ne comprend pas que cette personne a participé à l’organisation du massacre de citoyens européens actuels », a-t-il ajouté.

Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a pour sa part condamné M. Gorbatchev.

« C’était un criminel qui a ordonné une répression impitoyable des manifestations pacifiques à Vilnius, Tbilissi, Almaty, Bakou et dans d’autres villes. Il n’avait aucun remords », a-t-il publié sur Facebook.

« Tel est le souvenir que nous en avons, même si nous ne devrions jamais dire du mal des morts – mais pas cette fois-ci », a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis a déclaré pour sa part que « les Lituaniens ne glorifieront pas Gorbatchev ».

« Nous n’oublierons jamais le simple fait que son armée a assassiné des civils pour prolonger l’occupation de notre pays par son régime », a-t-il publié sur Twitter. « Ses soldats ont tiré sur nos manifestants désarmés et les ont écrasés sous leurs chars. C’est ainsi que nous nous souviendrons de lui ».