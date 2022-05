France

Emmanuel Macron nomme Élisabeth Borne première ministre

(Paris) « Agir plus vite et plus fort » pour le climat : Élisabeth Borne, nommée lundi première ministre, a fixé sa priorité lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs à Matignon en fin de journée, après avoir rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Jean Castex, qui a quitté ses fonctions sans dissimuler son émotion.