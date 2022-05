La Russie est l’un des pays les plus inégalitaires sur le plan économique, les oligarques y représentant un poids considérable. Le 1 % le plus riche détient près de la moitié de la richesse du pays.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

La Russie est l’un des pays du G20 – sinon le pays du G20 – où les inégalités économiques sont les plus grandes en matière de richesse et de fortune.

Le 1 % le plus riche détient 47,7 % de la richesse en Russie, ce qui place la Russie au troisième rang des pays les plus inégalitaires du G20 derrière l’Afrique du Sud (top 1 % = 55 % de la richesse) et le Brésil (48,9 %), et tout juste devant le Mexique (46,9 %), selon les chiffres du Laboratoire sur les inégalités mondiales pour l’année 2021. Au Canada, le 1 % le plus fortuné détient 25 % de la richesse. Le Canada se classe au troisième rang des pays les moins inégalitaires du G20, derrière l’Italie (top 1 % = 18 % de la richesse) et l’Australie (23,7 %).

L’importance des oligarques russes

Il y a un phénomène unique en Russie : l’importance des oligarques russes, ces multimilliardaires qui ont pour la plupart accumulé leur fortune en bénéficiant de la privatisation par l’État des ressources naturelles russes à des conditions avantageuses.

Afin de mesurer le pouvoir économique de ces ultrariches, le meilleur indicateur est la richesse du 0,001 % le plus riche, le plus petit groupe calculé par le Laboratoire sur les inégalités économiques. Pour la Russie, ce 0,001 % représente environ 1500 Russes, ce qui inclut notamment tous les oligarques. On compte environ une cinquantaine d’oligarques dans le groupe des plus influents en Russie.

En Russie, le 0,001 % le plus riche détient 16,7 % de la fortune totale du pays, comparativement à 10 % de la fortune totale au Brésil, 8,1 % en Afrique du Sud et 7,2 % au Mexique. Dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, c’est entre 2 % et 5 % de la richesse du pays.

« Le top 1 % détient environ la moitié de la richesse en Russie », explique Theresa Neef, économiste et coordonnatrice de la région Europe de l’Est/Russie pour le Laboratoire sur les inégalités mondiales.

La richesse est beaucoup plus concentrée en Russie que dans beaucoup d’autres pays. Ça provient notamment du fait qu’au début des années 1990, la Russie a réparti sa richesse de façon très inégale. C’est à ce moment que les premiers oligarques russes ont commencé à amasser leur fortune. Theresa Neef, économiste

Selon Pierre Emmanuel Paradis, économiste et président de la firme AppEco, « pour beaucoup d’oligarques en Russie, la richesse a été consentie par le régime, souvent liée aux ressources naturelles ».

« En Occident, la richesse est généralement autogénérée par un esprit d’entreprise, d’innovation ou de créativité. C’est vrai qu’elle provient parfois de grandes fortunes de génération en génération, mais on trouve toujours dans ces cas une racine d’esprit d’entreprise, d’innovation ou de créativité », explique M. Paradis.

60 % de l’argent des oligarques russes serait à l’étranger

Autre particularité des oligarques russes : ils détiennent la majorité de leur fortune à l’étranger (offshore), souvent dans des paradis fiscaux.

Selon une étude recensée par l’Observatoire européen de la fiscalité, le 0,01 % des Russes les plus riches détiendraient 60 % de leur fortune à l’extérieur de la Russie, comparativement à 8 % pour la fortune du 0,01 % des Américains et 30 % pour la fortune du 0,01 % des Français (il s’agit de chiffres pour les années 2000 à 2009).